Autant de téléchargements illégaux que d'entrées en salles

Une étude chiffre à 450 000 le nombre de films piqués sur internet chaque jour en France.

«Nous sommes face à un phénomène majeur qui peut mettre en péril l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. On ne s'attendait pas à de tels chiffres», s’est inquiété Frédéric Delacroix, délégué général de l'ALPA. De novembre à juin, l'association chargée de lutter contre le piratage a surveillé le trafic depuis la France avec les principaux réseaux de peer-to-peer basés à l'étranger et permettant ces téléchargements.