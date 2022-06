À Luxembourg : «Autant de vols de vel'OH!, nous n'avions jamais vu ça»

«C'est un phénomène nouveau, on n'avait jamais vu ça», déplore JCDecaux. L'exploitant des vélos en libre-service à assistance électrique note depuis trois mois une «très forte augmentation» de la dégradation et des vols de vel'OH! dans une «zone très concentrée» autour de la gare de Luxembourg-Ville.

«Des individus parviennent à s'emparer des vel'OH! en cassant les bornettes ou en dégradant les vélos, malgré tous nos efforts de renforcement du matériel», poursuit JCDecaux. Marie*, une utilisatrice, dit même que des personnes ont trouvé le moyen de débloquer les vel'OH! avec une pierre, «souvent laissée disponible» sur les bornes. «Résultat: les vélos sont détériorés et il y en a de moins en moins», peste-t-elle. De son côté, la Ville indique qu'elle reçoit des doléances d'habitants à propos de vel’OH! abandonnés dans l’espace public. Pour sa part, la police a enregistré une douzaine de vols de vel’OH! au cours des trois derniers mois. «Il semble que la plupart des vélos sont volés lorsque l’utilisateur se rend dans un magasin et laisse le vel'OH! devant l’entrée», ajoutent les forces de l'ordre.

200 vel'OH! abandonnés

JCDecaux estime qu'il existe aujourd'hui 200 vel'OH! abandonnés et 900 à 1 000 opérationnels. Afin de régler le problème, la société demande une présence renforcée de la police dans le quartier. Interrogées sur ce point, les forces de l'ordre renvoient plutôt vers les conseils à donner aux utilisateurs pour éviter les vols, «à savoir attacher le vel'OH! correctement aux bornes prévues à cet effet. Alternativement, il est conseillé de l’arrimer à un point fixe, à un objet ancré dans le sol (clôture, poteau, etc.) de façon à ce qu’il ne puisse être désengagé et emporté et d’utiliser un bon cadenas qui fait perdre du temps au voleur».