Voici les dates de l'Autofestival en 2024

Le Conseil d'administration de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (FEDAMO), a fixé les dates de l'Autofestival 2024. L'événement, qui permet de mettre en place en concessions des remises et des conseils sur l'achat de véhicules, aura lieu du samedi 20 janvier au samedi 3 février 2024, «avec ouverture des showrooms, les dimanches 21 et 28 janvier 2024».