Moins de 20°C pour attaquer le mois d'août

On prend les mêmes et on recommence. Les averses de pluie et les nuages ont décidé de prolonger leur séjour estival au Luxembourg. Selon MeteoLux, il fera encore un temps plutôt automnal toute la semaine, avec un mercure qui ne devrait même pas atteindre 20 degrés jeudi et vendredi pour démarrer le mois d'août.