La E-3008 redonne des couleurs à Peugeot

800 véhicules produits chaque jour

Après une phase de rodage, avec une douzaine de E-3008 produites quotidiennement, la cadence va monter à partir du mois de novembre. Installé au cœur du châssis, le pack de 650 kilos de batteries poursuit sa route tout au long des plus de 135 000 m2 d’ateliers de montage, dans un ballet un peu particulier. Car pour l’instant, ici, les véhicules thermiques et électrifiés sont mélangés sur la chaîne. Les 3008 et 5008 d’ancienne génération, tous déjà commandés, se côtoient. Et les E-3008 s’insèrent dans ce flux, où des chariots autonomes sillonnent les allées pour apporter les pièces aux ouvriers affairés à les imbriquer.