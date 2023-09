Automobile: La Polestar 3 est déjà visible à Luxembourg

Il paraît qu’on vient même des Pays-Bas pour la voir... Polestar Luxembourg accueille, en avant-première, au moins jusqu’au mois de décembre, la Polestar 3 long range dual motor. Le SUV électrique de cinq places, très spacieux et haut de gamme, dispose d’une batterie de 111 kWh, permettant jusqu’à 610 km d’autonomie WLTP.

La charge rapide accepte jusqu’à 250 kW, de quoi passer de 10 à 80 % d’autonomie en moins de 30 minutes. À bord, les sièges et l’habillage en cuir Nappa, le toit panoramique et les 25 haut-parleurs rehaussent l’ambiance. Livrable au deuxième trimestre 2024, la Polestar 3 s’affiche à partir de 88 600 euros et à 105 700 euros dans cette version Performance.