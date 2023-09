Merbag sera l’unique distributeur de Smart au Luxembourg

Le service après-vente sera proposé sur les sites de voitures particulières du groupe, à Hollerich, Diekirch et Esch-sur-Alzette. «La stratégie de Mercedes est de plus en plus orientée luxe, et cela laisse de la place en matière de compactes. Les deux marques se complètent bien», explique Eric Bailleul, CEO de Merbag Luxembourg.