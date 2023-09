Automobile: Tesla et les marques chinoises en première ligne au salon allemand de l’auto

Tesla et les constructeurs automobiles chinois volent la vedette aux Européens, au salon de l’automobile de Munich (IAA), l’un des plus grands au monde, qui a débuté lundi dans un contexte économique morose. Le traditionnel rendez-vous du secteur automobile européen sera ouvert mardi, officiellement par le chancelier allemand Olaf Scholz. Les fabricants profitent cependant de la journée presse, lundi, pour dévoiler de nouveaux modèles.

Mais parmi les groupes du Vieux Continent, seuls les constructeurs allemands Volkswagen, BMW et Mercedes – longtemps fierté nationale mais aujourd’hui fragilisés – sont présents en force. BMW a déjà présenté samedi son concept «Neue Klasse» (Nouvelle Classe) regroupant six voitures électriques fabriquées dès 2025, pour répondre à la hausse anticipée de la demande avec la fin des moteurs à combustion en Europe en 2035.

Prix nettement inférieurs

Côté français, Stellantis n’est représenté que par sa marque allemande Opel et le groupe Renault uniquement par la marque éponyme, pour dévoiler son nouveau Scenic. Ce sont, au contraire, les marques étrangères qui s’imposent: Tesla sera de retour sur le salon après dix ans d’absence, et plus encore la concurrence chinoise. Elle «lance son assaut sur l’Europe» avec le salon, résume Ferdinand Dudenhöffer, expert du Center Automotive Research en Allemagne. BYD, Leapmotor, Dongfeng, Geely... parmi les exposants, 41% ont leur siège en Chine. Ils menacent la position dominante des constructeurs européens sur le marché stratégique des modèles électriques.