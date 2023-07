Automobile au Luxembourg: Autopolis acquiert le Fordstore Collé

10 000 véhicules vendus par an

Pour mémoire, Autopolis avait ajouté la marque Kia en janvier dernier, et repris une partie des activités d’Autodis, en décembre 2022. Le concessionnaire est présent sur quatre sites et distribue 17 marques. Autopolis revendique la vente de 10 000 véhicules neufs et d’occasion par an et 15% de part de marché de véhicules neufs.