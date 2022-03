Autriche: l’extrême droite séduit les jeunes électeurs

L'extrême droite autrichienne a réalisé une perçée dimanche auprès des jeunes électeurs et de ceux issus des milieux populaires.

L’extrême droite autrichienne a réuni 29 % des suffrages aux élections législatives anticipées. Un succès qu'elle est allée chercher essentiellement chez les jeunes électeurs et dans les milieux populaires, selon les analystes.

Les deux partis rivaux FPÖ et BZÖ ont réalisé une spectaculaire progression de sept points chacun par rapport au précédent scrutin en 2006, recueillant respectivement 18 et 11 % des voix. «Ils ont su reléguer leur rhétorique xénophobe au second plan au profit des thèmes sociaux, qui sont apparus comme la première des préoccupations des électeurs», analyse le politologue Emmerich Talos.