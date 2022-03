Aux Etats-Unis, 172 km vous sépare d'un Mc Do

Aux États-Unis, 172 km vous sépare d'un Mc Do

Stephen Von Worley, artiste et ingénieur basé en Californie, a voulu savoir la distance qui sépare un habitant des États-Unis de son fast-food favori le plus proche.

L'ensemble du territoire américain y apparaît comme très éclairé. Von Worley a déterminé que le point qu'il qualifié de "Mc Plus loin", soit le plus éloigné de toute succursale de McDonald's, se trouvait dans le Dakota du Sud (nord) entre les villes de Meadox et de Glad Valley. Depuis ce point, il faut parcourir 172 kilomètres à vol d'oiseau et environ 233 kilomètres en voiture pour s'offrir un Big Mac et des frites, selon M. Von Worley.