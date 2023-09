Des Américaines voyagent pour avoir accès à l'avortement

Un peu plus d'un an après que la Cour suprême a cassé l'arrêt Roe V. Wade, qui depuis 1973 protégeait l'accès à l'IVG au niveau fédéral, la question de son autorisation est donc revenue aux Etats. Une partie, dominée par les républicains, a décidé de fortement restreindre le droit à l'avortement, voire de carrément l'interdire. Une autre, principalement démocrate, a au contraire multiplié les protections.

Hausse de 220% des avortements

Les chiffres rapportés par le Guttmacher Institute sont saisissants. Le Nouveau-Mexique a enregistré une hausse de 220% des avortements comparé à 2020. Cet Etat du Sud-Ouest, qui a introduit des protections de l'IVG, est limitrophe du Texas et de l'Oklahoma, qui eux l'ont interdit sauf dans de rares cas. Même cas de figure pour l'Illinois, voisin de l'Indiana et du Missouri, qui a vu une augmentation de 69%, et le Colorado (+89%), entouré des restrictifs Wyoming, Utah, Kansas et Nebraska. Une tendance confirmée par la Fédération nationale pour l'avortement.