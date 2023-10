Elle saute en parachute à 104 ans et meurt quelques jours plus tard

«Elle avait une grande énergie et est restée mentalement alerte jusqu'à la fin», a déclaré son infirmier, Joe Conant, à l'agence AP. Skydive Chicago et la United States Parachute Association ont honoré Dorothy Hoffner dans un communiqué publié mardi: «Nous pleurons le décès de Dorothy et sommes honorés d’avoir participé à son saut record (…) Dorothy, par ses actions, nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour ressentir le frisson de sa vie. Nous sommes éternellement reconnaissants d’avoir fait partie de sa vie vibrante et bien vécue».