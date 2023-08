La compagnie aérienne a égaré sa chienne: «Je vis un cauchemar»

La passagère était accompagnée de sa chienne Maia, présente dans la cabine avec elle. Le périple a viré à la catastrophe lors de l’escale à l’aéroport international d’Atlanta, le plus fréquenté du monde. Là, les douaniers lui ont annoncé que son visa n’était pas valable, et qu’elle allait devoir rentrer dans son pays avec le prochain vol. Le prochain décollage pour la République dominicaine n’étant prévu que pour le lendemain, Paula a dû passer la nuit dans un centre de détention. Elle a alors été séparée de sa chienne, prise en charge par un agent de la compagnie Delta.

Forcée d’embarquer

«Ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter, que du personnel spécialement formé pour cela allait s’occuper d’elle», raconte la jeune femme à CNN. Le lendemain, Paula a été escortée jusqu’à la porte d’embarquement, où elle était censée retrouver Maia. Or, sa chienne bien-aimée n’était pas là. Tout en passant des coups de fil, le personnel exhortait Paula à monter dans l’avion. «J’ai commencé à paniquer, j’ai dit que je ne pouvais pas embarquer sans savoir où était ma chienne», témoigne-t-elle. La voyageuse a finalement été autorisée à prendre un vol une heure plus tard, pensant que le problème serait réglé et qu’elle retrouverait Maia.

Loin de là. N’ayant pas l’autorisation de rester plus de 24 heures aux États-Unis sans visa, la jeune femme a dû prendre cet avion, la mort dans l’âme. Le voyage de trois heures vers Punta Cana a tourné au calvaire pour Paula, prise d’une crise d’angoisse. «Je ne vais nulle part sans elle. (…) Elle est ma partenaire dans toutes les situations», confie la Dominicaine. Deux jours après son retour chez elle à Santo Domingo, Paula a reçu l’appel d’un responsable de Delta. Selon lui, Maia a bondi hors de sa caisse quand le personnel l’a ouverte et s’est enfuie sur le tarmac.

Sa mère se rend sur place

«Des avions décollaient, d’autres atterrissaient. Ils lui ont couru après mais elle s’est échappée. C’est tout ce que je sais», raconte la malheureuse. Son visa ayant été annulé, Paula n’a plus le droit de retourner aux États-Unis. C’est la mère de la jeune femme qui s’est rendue à Atlanta à sa place, dans l’espoir de retrouver l’animal. Le personnel a exploré les lieux en sa compagnie et lui a montré des images de vidéosurveillance, en vain. Paula est effondrée, mais ne perd pas espoir: sa chienne est pucée, et tous les vétérinaires et chenils des environs de l’aéroport d’Atlanta ont été informés.