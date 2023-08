La tempête Idalia poursuit sa route dans le sud-est, la Floride panse ses plaies

Rétrogradé en tempête tropicale après avoir touché terre en Floride, mercredi, Idalia a notamment foncé sur l'État voisin de Géorgie où il s'est accompagné de pluies diluviennes, atteignant jusqu'à 25 centimètres, et de montées des eaux menaçant les habitants des côtes et provoquant des coupures de courant.

Jeudi matin, plus de 310 000 foyers étaient privés d'électricité en Floride, Géorgie et Caroline du Sud, selon le site spécialisé PowerOutage.us. Pour l'heure, aucun mort n'est à déplorer mais le gouverneur de Floride Ron DeSantis a averti que «cela pourrait très bien changer» étant donné l'ampleur de la tempête.

Des vents violents

En Floride, où il a touché terre mercredi à 7h45 locale, Idalia a charrié des vents allant jusqu'à 215 km/h et provoqué des montées des eaux allant jusqu'à 5 mètres dans certaines zones côtières, a indiqué le centre national des ouragans NHC.

Idalia avait frappé la Floride en ouragan de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, selon le NHC, et a ensuite perdu en intensité même s'il continue à charrier des vents violents pouvant atteindre près de 100 km/h en Géorgie et en Caroline du Sud.

Une expérience «effrayante»

«Tout devrait s'améliorer une fois que nous aurons passé (mercredi) minuit», a prédit Ron Morales, des services météorologiques américains basés à Charleston, interrogé par la presse locale. Selon les projections, Idalia devrait terminer sa course au-dessus de l'Atlantique dans le courant de la journée jeudi.

«C'était pire que ce à quoi on s'attendait», a -t-il déclaré. «Mais c'est comme ça, c'est la vie en Floride. Il faut s'habituer à ce genre de choses. Un peu plus loin, à Steinhatchee, petite localité côtière d'un millier d'habitants, la rue principale, quasi déserte, a été complètement inondée et semble être un prolongement de la rivière avoisinante.