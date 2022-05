Marché du travail: Aux Etats-Unis, les salaires les plus bas grimpent, les inégalités restent

Marché du travail : Aux États-Unis, les salaires les plus bas grimpent, les inégalités restent

La pénurie de main-d’œuvre a poussé les entreprises américaines à relever leurs rémunérations minimums. Malgré ces hausses, les employés les plus mal payés sont loin du revenu médian.

À l’été 2021, confrontée une pénurie de main-d’œuvre, la chaîne de restauration rapide Chipotle avait franchi le cap des 15 dollars de l’heure. Le 26 mai dernier, ses employés faisaient grève à New York pour réclamer un salaire horaire minimum de 20 dollars.

Des employés de fast-food qui manifestent à Manhattan pour exiger un salaire de 20 dollars de l’heure: la revendication impensable avant la pandémie est désormais décomplexée. La pénurie de main-d’œuvre, liée aux contaminations par le Covid, aux problèmes de garde d’enfants et au ras-le-bol des employés sous-payés, a poussé les entreprises à garantir une rémunération minimum bonifiée, assortie d’avantages tels qu’une assurance santé améliorée et des primes.

Apple a ainsi annoncé un salaire horaire minimum de 22 dollars. Le géant de la tech assure être le leader du secteur en matière de taux horaire minimum et se targue d’avoir élargi «une gamme solide d’avantages sociaux» pour ses employés à temps plein comme à temps partiel. En augmentant les salaires, il peut espérer, comme Amazon, décourager les velléités syndicales. Le passage à 22 dollars représente une hausse de 45% par rapport au niveau minimum de 2018, précise le groupe.

Le salaire fédéral minimum est toujours à 7,25 dollars de l’heure

À l’été 2021, confrontées à de graves pénuries de main-d’œuvre, de nombreuses entreprises dont Amazon, Target ou Chipotle avaient franchi le cap des 15 dollars de l’heure, soit plus du double du salaire fédéral minimum (7,25 dollars) qui, lui, n’a pas changé depuis 2009. Cette semaine, Bank of America a annoncé, comme Apple, une rémunération minimale de 22 dollars qu’elle portera à 25 dollars d’ici 2025.

Aux États-Unis, les hausses de salaires les plus fortes ont été accordées aux employés les moins bien lotis qui n’ont pas hésité à manifester pour obtenir ces améliorations. Toutes les strates de revenus ont augmenté mais ce sont les tranches les plus basses qui ont enregistré des gains suffisants pour compenser l’inflation, observe Mahir Rasheed, économiste chez Oxford economics. En d’autres termes, «même avec des revenus plus élevés, la plupart des consommateurs voient leurs salaires baisser en termes réels», dit-il.