Aux Etats-Unis, l’inflation galopante jette une ombre sur le Black Friday

Consommation : Aux États-Unis, l’inflation galopante jette une ombre sur le Black Friday

Il y a un an, les préoccupations étaient tout autres, le secteur devant faire face à des difficultés d’approvisionnement à cause de la pandémie de Covid. Pour éviter pareille mésaventure cette année, les industriels ont anticipé leurs commandes, avec cette fois un risque de surstock, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses.

Pour de nombreux Américains, la hausse des prix de l’essence et de l’alimentaire représente une vraie difficulté, mais tous ne sont pas égaux face à l’inflation. «Les bas revenus sont clairement plus touchés par une inflation élevée», rappelle Claire Li, analyste pour Moody’s, «car ils dépensent proportionnellement plus dans les produits essentiels».

L’épargne résiste à la crise, mais jusqu’à quand?

Jusqu’ici, les consommateurs américains se sont montrés peu sensibles aux diverses crises traversées depuis le début de la pandémie, dépensant plus qu’attendu, même quand les indicateurs de confiance soulignaient leurs inquiétudes. Une partie de l’explication était à chercher du côté d’une épargne inhabituellement robuste, de nombreux foyers ayant profité des aides gouvernementales durant la pandémie, alors que la consommation était au plus bas.

Mais le coussin commence à s’affaisser: après un pic de 2 500 milliards de dollars mi-2021, l’épargne américaine est retombée à 1 700 milliards de dollars un an plus tard, selon Moody’s. Et les consommateurs avec un revenu annuel inférieur à 35 000 dollars sont les premiers concernés, avec une baisse de 39% de leur épargne sur les six premiers mois de l’année. Conséquence, les crédits à la consommation sont en hausse, selon les données de la Réserve fédérale.