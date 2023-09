Miley Cyrus secourue par la justice à cause d’un détraqué

On apprend également que, depuis 2018, cet homme lui envoie des lettres dans lesquelles il lui parle de son obsession pour elle. La star ajoute qu’il lui a demandé de l’argent à plusieurs reprises et tenu des propos à connotation sexuelle à son égard.

Selon Miley, l’individu souffre de «graves problèmes de santé mentale». Elle craint donc pour sa propre sécurité ainsi que celle de sa mère, Tish, et de son petit ami, Maxx Morando. Le juge chargé de l’affaire a approuvé la demande de l’Américaine de 30 ans. Le quinquagénaire n’a désormais plus le droit de la contacter et de l’approcher à moins de moins 100 mètres, ainsi que de sa maison, de sa voiture et de tout lieu où elle se produira.