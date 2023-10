Olivia Rodrigo a créé une association pour les femmes

Un peu moins d’un mois après avoir annoncé une nouvelle tournée mondiale, Olivia Rodrigo a réservé une autre surprise à ses fans. Lundi 9 octobre, elle est montée sur scène à Los Angeles pour un spectacle inédit intitulé «American Express Presents: An Evening with Olivia Rodrigo». Comme le révèle le magazine «People», toutes les recettes de ce spectacle, présenté comme une expérience immersive réservée aux membres d’American Express, ont été reversées à «Fund 4 Good», une association à but non lucratif, créée par la chanteuse de 20 ans, qui vise à soutenir les questions relatives aux femmes et à la santé reproductive.