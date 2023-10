Aux Invalides: Maria Teresa à Paris pour l'hommage à Hélène Carrère d'Encausse

La Grande-Duchesse faisait partie des nombreux invités à la cérémonie et a tenu à saluer la fille de la défunte, la médecin et animatrice de télévision, Marina Carrère d'Encausse.

Maria Teresa faisait partie des nombreux invités à la cérémonie et a tenu à saluer la fille de la défunte, la médecin et animatrice de télévision, Marina Carrère d'Encausse. Avant d'écouter Emmanuel Macron et son «magnifique éloge de la vie et la carrière de cette femme exceptionnelle, historienne et académicienne»