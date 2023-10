Varsovie veut des explications après l'arrestation de deux footballeurs

Jeudi soir, deux joueurs du Legia – le Portugais Josué et le Serbe Radovan Pankov – ont été arrêtés et emmenés au poste de police après le match de Conference League qui s’est soldé par une défaite 1-0 du Legia. Selon le club polonais, les deux joueurs se trouvaient encore au poste de police vendredi. L’UEFA s’efforçait de «garantir que les joueurs soient libérés».

«Les joueurs ont été violents»

Selon les autorités, le bus des joueurs polonais a, dans un premier temps, été retenu sur le parking pour des raisons de sécurité, car les supporters visiteurs devaient encore quitter le stade. «Certains joueurs et officiels n’étaient apparemment pas d’accord et sont devenus violents», peut-on lire dans le communiqué.

Informations «très inquiétantes»

Selon les médias polonais, le propriétaire et président du Legia, Dariusz Mioduski, a été bousculé par les forces de l’ordre, qui l’ont plaqué au sol et ont cassé son téléphone, avec lequel il enregistrait les événements. «Ce qui s’est passé est un véritable scandale», a réagi Mioduski. «Il s’agit d’un précédent à l’échelle mondiale. L’équipe a été choquée par ce qui s’est passé, car personne n’avait jamais vécu une telle expérience.»

Policiers blessés

La police néerlandaise a déjà rejeté ces accusations. Selon elle, les supporters du Legia Varsovie avaient déjà pris d’assaut les portes d’accès et attaqué les agents de sécurité et les forces de l’ordre. Un policier aurait perdu connaissance et deux autres auraient été légèrement blessés. Plusieurs supporters étaient entrés dans le stade sans billets et sans contrôle.