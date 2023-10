Le prince William: «Qui me pince les fesses?»

Le 3 octobre, le prince et la princesse de Galles se sont rendus au centre communautaire Grange Pavilion, situé à Cardiff, capitale du pays de Galles. Le couple, qui était à Marseille pour soutenir l’équipe anglaise de rugby en septembre 2023, a pris la pose pour une photo de groupe avec les personnes présentes et une chose pour le moins surprenante s’est alors produite.

Au moment où le cliché allait être pris, le prince William a lancé: «Qui me pince les fesses?». Ses propos ont déclenché les rires de l’assemblée et particulièrement de la princesse Kate, qui se trouvait juste à côté de son mari. On ignore qui a osé s’attaquer au postérieur de celui qui souhaite mettre fin au problème des sans-abri, mais force est de constater que cela a donné des photos très souriantes.