Coupe de France - Demies : Auxerre s'offre une finale dix ans après

Auxerre, pensionnaire de Ligue 2 s'est offert mardi l'opportunité de renouer avec sa gloire passée, en se qualifiant dix ans après pour la finale de la Coupe de France, aux dépens de Guingamp (1-0) pourtant lauréat de la précédente édition.

Auxerre a fini à 10 mais n'a pas craqué. AFP/Jean-philippe Ksiazek

Une décennie après la dernière de ses quatre victoires dans l'épreuve (1994, 1996, 2003, 2005), l'AJA est donc à une marche de s'offrir ce qui serait son premier titre majeur sous une autre ère que celle de son emblématique entraîneur Guy Roux (1961-2005). Mais il faudra pour cela réussir un autre exploit, bien plus grand, battre le Paris SG ou Saint-Etienne, qui s'affrontent mercredi au Parc des Princes dans l'autre demi-finale.

En attendant, le «Petit Poucet» qui va en finale, en éliminant le tenant du titre, est déjà une belle histoire en soi et conforme à une forme de tradition, même si l'écart n'était que d'une division entre des Bourguignons encore en course pour remonter en élite et des Bretons bien installés au milieu du classement de Ligue 1.

Un écart qui ne s'est d'ailleurs pas du tout vu sur le terrain, lors d'un premier acte largement dominé par des Icaunais surmotivés, à l'image du remuant Sammaritano, auteur du but de la victoire dès la 15e minute. Initiant le une-deux avec Berthier, l'attaquant de poche auxerrois a ensuite effacé Jacobsen d'un contrôle orienté, avant de parfaitement croiser son tir du gauche (1-0). Même si auparavant, Leon, le portier bourguignon, a été proche de payer très cher sa bévue face à Beauvue (11e), Auxerre méritait de mener au score et aurait pu amplifier son avance si Diarra (19) et Berthier (38) avaient été plus lucides et si Jacobsen n'avait pas sauvé in extremis son camp au devant cette fois de Sammaritano (32).

À dix contre onze

En seconde période, revenu avec d'autres intentions, Guingamp a manqué de peu l'égalisation. Beauvue, dans une action similaire à celle du but de Sammaritano, échouait en revanche face à Leon, tandis que dans cette folle 53e minute, sur le contre, Diarra perdait à son tour son duel seul face à Samassa. Dans un stade de l'Abbé Deschamps survolté comme à ses plus belles heures, Auxerre a dû ensuite résister à dix contre onze pendant vingt minutes, après l'exclusion de Ben Idir pour un second carton jaune (73), juste après que Leon eut une nouvelle fois sauvé la patrie devant Lemaître.

Mais malgré une occasion en or de Giresse (87) et les ultimes assauts des coéquipiers de Mathis - l'ancien Auxerrois qui devra attendre pour entrer dans la légende des quintuples vainqueurs de la Coupe - il était écrit que l'AJA croiserait un peu plus son destin avec celui de l'EAG.

Outre le fait que Guingamp a inspiré à Jean-Jacques Annaud le film «Coup de tête» en 1979 et que le tournage a eu lieu à Auxerre, le club bourguignon est le premier de Ligue 2 à se qualifier pour la finale de la Coupe de France depuis... le club breton en 2009. Charge aux Auxerrois d'imiter désormais les Guingampais, qui avaient créé l'exploit face à Rennes en finale (2-1).

(L'essentiel/AFP)