Coupe de France : Auxerre trébuche, Angers et Bordeaux assurent

Bordeaux et Angers ont logiquement assuré leur qualification mardi pour les quarts de finale la Coupe de France. Auxerre a été surpris par Fréjus-Saint-Raphaël (CFA).

Les Varois, Petit Poucet de ces 8e, ont battu 2-0 une équipe de l'AJA décidément bien à la peine. 18e de Ligue 2, Auxerre aura maintenant plus de temps à consacrer au championnat, afin d'éviter la relégation, alors que le club de CFA décroche la première qualification de son histoire pour les quarts de finale.

Bordeaux, en grande forme depuis ce début d'année 2017 où il n'a perdu que face au Paris SG, a dû s'employer pour battre Lorient 2-1, alors que la lanterne rouge de L1 reste sur trois défaites d'affilée en championnat et voit la Ligue 2 se rapprocher à grands pas. Les Bretons avaient marqué en premier, par l'intermédiaire de Jeannot, avant que Laborde, buteur par deux fois, inverse la tendance pour les Girondins. Angers, qui reste également sur une bonne série de trois victoires consécutives en L1, s'est imposé sur les terres d'un club de National, le CA Bastia, par la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Diedhiou.