États-Unis: Ava Max giflée par un spectateur en plein concert

Gros coup de chaud pour Ava Max et ses équipes, mardi 20 juin 2023. La chanteuse était en plein milieu d’un morceau quand un inconnu a surgi sur scène, sur sa droite, et lui a asséné une gifle alors qu’elle était en train de tourner sur elle-même. D’après BFMTV, l’homme venait du public et a pu, on ignore encore comment, contourner la sécurité pour s’approcher de la star. Sitôt le coup asséné, il a été sorti sans ménagement de la scène par des gros bras.