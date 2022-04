Moto2 : Une dizaine de motos se téléscopent au Grand Prix du Portugal

La course Moto2 du Grand Prix du Portugal a été interrompue, dimanche, par un drapeau rouge après un accident impliquant une dizaine de motos qui n'a toutefois pas fait de victime.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté facilement, dimanche, le Grand Prix du Portugal de MotoGP devant son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac) et prend ainsi la tête du championnat du monde à égalité de points avec l'Espagnol Alex Rins (Suzuki) qui a fini 4e. «Ce matin je me sentais très bien pendant les tours d'entrainement mais j'ai été surpris d'être aussi rapide pendant la course. C'est une piste que j'aime», a-t-il reconnu en parlant du tracé de Portimao (où il a déjà gagné en 2020).

Quartararo a dominé la course de la tête et des épaules, terminant avec plus de 5 secondes d'avance sur Zarco, parti en pole position. Ce dernier a profité de l'accrochage entre l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et l'Australien Jack Miller (Ducati) alors que les trois pilotes se battaient pour la 2e place.

Une moto a pris feu

Lors de la conférence de presse finale du Grand Prix, les images d'un accident lors de la course des Moto2 qui se déroulait simultanément ont été retransmises en direct sur les écrans de télévision interne. Quartararo, Zarco et Espargaro ont exprimé leur stupeur en les regardant mais ont été vite rassurés par le fait qu'aucun des pilotes impliqués n'a été blessé. C'est l'Américain Joe Roberts qui a gagné en Moto2 après que la course a repris.

L'apparition de la pluie a provoqué la sortie de piste de plusieurs pilotes dans une longue courbe à droite, les motos se télescopant les unes les autres alors que les pilotes qui se relevaient tentaient d'éviter celles qui glissaient. L'un des engins a pris feu mais l'incendie a été rapidement éteint par les services de secours du circuit de Portimao.