Noël au Luxembourg: «Avant d'acheter une peluche, tirez sur les yeux et le nez»

En raison de l'inflation surtout vous êtes, cette année pour Noël, plus attentifs au moment de faire vos achats. Mais une chose est sûre, pas question de renoncer à se faire plaisir ni à faire plaisir aux petits et il y aura bien, notamment, des jouets sous le sapin le 24 et 25 décembre. Si la tendance est à la chasse aux bonnes affaires, les autorités luxembourgeoises rappellent qu'il est important de «bien sélectionner» le jouet en question. Le marché, surtout en ligne, n'est pas épargné par la contrefaçon et les produits de mauvaise qualité, voire dangereux.