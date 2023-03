Avant de partir en vacances en Italie, lisez ça!

Manarola est un hameau en Ligurie, très prisé par les touristes. Pexels/Pixabay

Vous avez décidé de partir en vacances en Italie cet été? Vous avez hâte de goûter aux gelati, aux zones romantiques – bisou obligatoire, à la plage et au farniente? Ne vous réjouissez pas trop vite! Comme le rapporte le Corriere della Serra, le pays craint d’être pris d’assaut par les touristes et a pris des mesures en conséquence. Celles-ci sont censées protéger les lieux touristiques populaires du chaos, de la surpopulation, des embouteillages et de la pollution. Reste à savoir quelles règles s’appliquent dans quelles régions.

Motos et voitures de touristes interdites sur les petites îles

Avec une superficie de seulement 4 km² et une population de 10 000 habitants, Procida est non seulement la plus petite des trois îles du golfe de Naples, mais aussi la plus peuplée de la Méditerranée. Durant les mois d’été, elle est littéralement envahie par les touristes, raison pour laquelle une interdiction stricte d’embarquer des motos et des voitures venant de l’extérieur de la région est en vigueur, depuis quelques années déjà.

D’autres îles suivent désormais le mouvement, à l’instar de l’île toscane de Giglio, elle aussi confrontée à des problèmes similaires. Comme l’a déclaré son maire, Sergio Ortelli, au quotidien Corriere della Serra, les touristes doivent payer, depuis cette année, une taxe d’entrée de 3 euros en été et de 2 euros en hiver.

L’accès sur Giglio en voiture sera par ailleurs interdit, sauf pour les touristes dont la durée du séjour sur l’île dépasse quatre jours et ayant rempli un formulaire, comme il est précisé sur le site officiel de l’Office du tourisme.

La Sicile va encore plus loin: selon le maire de Lampedusa, Filippo Mannino, l’île du sud de l’Italie a introduit une demande en vue d’interdire les voitures et les motos des personnes qui ne résident pas sur l’île pendant 40 jours, entre fin juillet et début septembre.

Accès limité aux plages en Sardaigne

Si vous vous réjouissez de passer des vacances balnéaires en Sardaigne et que vous songez déjà à mettre dans votre valise la crème solaire, la serviette de bain et le maillot de bain, sachez que l’accès à certaines plages sera limité.

Il s’agit notamment des baies sur la côte est, entre autres dans la commune de Baunei ou encore de la très convoitée plage de La Pelosa à Stintino. Pour y avoir une place, il faut préalablement réserver un créneau au prix de 6 euros via une application.

Il convient également d’avoir à l’esprit le fait que sur les plages de sable blanc d’Asinara, il est interdit de poser une serviette à même le sable. La natte de plage y est obligatoire pour protéger la nature.

Régulation du tourisme en montagne dans le Tyrol du Sud et le Trentin

La surfréquentation touristique n’est pas uniquement attendue dans le sud et sur les plages du pays, mais aussi dans les régions montagneuses, plébiscitées par les touristes en quête d’un peu de fraîcheur, l’été. Au bord du lac de Tenno, dans la province du Trentin, l’afflux de touristes est contrôlé et limité.

Au bord du lac de Braies, dans le Tyrol du Sud, par exemple, un projet a été lancé il y a deux ans pour limiter le trafic automobile de la région. D’autres régions de montagne devraient suivre. La fondation Unesco Dolomites s’engage depuis quelques années déjà pour un tourisme durable dans la région.

Venise et Florence à bout de souffle

Vous n’êtes ni plage ni montagne. Vous pensez vous en tirer en optant pour une immersion culturelle? Que nenni! Comme la ville de Venise l’a déjà annoncé, l’année dernière, les touristes d’un jour doivent désormais s’acquitter d’un droit d’entrée de 3 et 10 euros, selon la capacité d’accueil, pour pouvoir visiter la Sérénissime. Si la ville déborde de touristes, il faudra faire demi-tour.