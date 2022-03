Avant d’être star, la «Madonna allemande» lavait les WC!

Au moment où sort le nouveau clip de Cascada, la chanteuse du groupe révèle qu’il n’y a pas si longtemps, elle gagnait 5 euros de l’heure en tant que serveuse dans bar.

«Je suis la Madonna allemande!» s’exclame Natalie Horler, la chanteuse de Cascada à Bild. Alors que ce groupe allemand de musique électronique a vendu plus de dix millions d’albums dans le monde, Natalie avoue au quotidien allemand qu’elle a pris une revanche sur son passé. «J’ai été serveuse dans un bar pour 5 euros de l’heure et je devais même récurer les toilettes.»

La blonde chanteuse du trio allemand – dont le dernier clip, «Fever», vient de sortir – poursuit: «J’étais si fauchée durant ces années que je mangeais seulement du pain avec de la mayonnaise». La roue a tourné pour Natalie, qui a fêté ses 28 ans mercredi passé: aujourd’hui, elle ne voyage plus qu’en jet privé... «En me réveillant chaque matin, je me demande si je ne vis pas un rêve. J’ai de la peine à réaliser tout ça».