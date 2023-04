Joshua Jackson : Avant Jodie, «je n'étais pas prêt à me marier et à avoir des enfants»

Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson se sont mariés en 2019, un an après leur rencontre.

Mais fin 2018, quand il rencontre l'actrice Jodie Turner-Smith, c'est le bon moment, elle lui propose de passer le Nouvel An au Nicaragua et il s'est laissé embarquer. «Six mois après, elle était enceinte», un an après ils se sont mariés «et maintenant, nous avons ce magnifique bébé qui est littéralement une manifestation de notre amour» (la petite Janie est née en avril 2020). «Il m'est impossible de regarder le visage de mon enfant sans ressentir de l'amour pour ma femme».