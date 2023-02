Politique au Luxembourg: Avant la tripartite, le gouvernement invité à consulter l’opposition

Les retrouvailles entre les partenaires sociaux le mois prochain prennent une tournure politique, à l’aube d’une année chargée en consultations électorales. «À la tripartite, le gouvernement ne peut pas prendre de décision sans large consultation politique», estime le Pirate Sven Clement. Il pense aux communales de juin et surtout aux législatives d’octobre et craint «des cadeaux fiscaux électoraux». «Les engagements pris concerneront 2024, donc peut-être un tout autre gouvernement», abonde Myriam Cecchetti (déi Lénk).

Énergie et index

Sur le fond, Fernand Kartheiser (ADR) juge la situation « désastreuse», avec «un avenir économique en jeu». Plutôt que des mesures de soutien et des dépenses publiques, il préconise «la fin des sanctions contre la Russie et la nécessité de se tourner vers des énergies disponibles et pas chères, comme le nucléaire et le gaz naturel liquéfié». Le premier reste décrié pour des raisons écologiques et sécuritaires, le second est utilisé pour compenser la fin des importations de gaz russe.