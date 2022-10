Argentine : Avant son service militaire, le chanteur de BTS dit adieu à son public… avec Coldplay

Le chanteur de 29 ans a interprété vendredi sa chanson coécrite avec le chanteur Chris Martin durant l’un des dix concerts de Coldplay à Buenos Aires, dans le cadre de la tournée «Music of the spheres». «C’était la meilleure chose que j’ai jamais vue, la plus spectaculaire, le meilleur spectacle. J’ai grandi avec Coldplay… et maintenant BTS!» s’exclame Daniela Zuniga, 21 ans, étudiante en médecine.