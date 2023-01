Cinéma : «Avatar 2» dépasse les 2 milliards de dollars de recettes mondiales

«Avatar 2: la voie de l'eau» continue d'engloutir le box-office nord-américain, et fait désormais partie du club très fermé des films qui ont dépassé les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde.

Avec 19,7 millions de dollars de recettes ce week-end (de vendredi à dimanche) aux États-Unis et au Canada (contre 31 millions le week-end dernier), le film de James Cameron domine le classement pour la sixième semaine consécutive.

Le film a engrangé près de 598 millions de dollars en Amérique du Nord, et 1,43 milliard dans le reste du monde pour dépasser la barre symbolique des 2 milliards de dollars. Seulement six films l'ont atteint dans l'histoire, dont trois du cinéaste canadien («Avatar», «Avatar 2» et «Titanic»).