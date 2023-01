Cinéma : «Avatar: la Voie de l'eau» bat des records au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le film de James Cameron détrône «Le Roi Lion» et devient le film le plus vu dans les cinémas Kinepolis du Luxembourg.

En un peu moins d'un mois et demi, 65 000 personnes sont allées au cinéma pour vivre les aventures de la planète Pandora dans un des cinémas Kinepolis du Luxembourg, indique la chaîne, dans un communiqué, ce jeudi. Ce qui fait que «Avatar: la Voie de l'eau» devient le film le plus vu de ces dernières années dans les Kinepolis du Luxembourg.

Déjà classé 6e parmi les plus gros succès de l'histoire du box-office mondial, le film à succès de James Cameron détrône, au Grand-Duché, «Le Roi Lion», la version filmée du grand classique de Disney, qui a totalisé 61 307 spectateurs, et «Frozen 2», vu par 57 745 spectateurs. Un film luxembourgeois fait partie de ce top 10 depuis 2017. Il s'agit bien sûr de «Superjhemp Retörns», avec 41 691 entrées.

Présent dans sept pays d'Europe, Kinepolis y compte 62 cinémas, plus 40 au Canada et 10 aux États-Unis. Le groupe exploite dans ces 112 cinémas un total de 1 137 écrans pour plus de 200 000 places assises. Au Luxembourg, Kinepolis possède environ 90% du parc cinématographique.