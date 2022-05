Travailleurs pauvres: «Avec 1 100 euros, on ne peut pas vivre au Luxembourg»

Femmes célibataires avec enfant(s), familles dans lesquelles seul l'un des deux parents travaille, personnes vulnérables ou endettées, les profils «vont de A à Z», résume Mme Simoes. Parmi les bénéficiaires présents mercredi, Laura* fait partie de ces accidentés de la vie. Un accident du travail et un loyer bien trop cher à 1 000 euros par mois ont amené cette ex-animatrice de 55 ans à requérir aux bons alimentaires: «Je viens une fois par semaine. Sans cela, je ne pourrais pas m'en sortir». Et les dernières hausses de prix constatés après la guerre en Ukraine ne sont pas pour la rassurer: «Tout augmente, j'espère que ça va s'arrêter», explique cette mère de deux enfants, qui n'est plus partie en vacances «depuis 5 ans».