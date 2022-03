Alimentation au Luxembourg : Avec 2 000 m², «il y en a assez pour tout le monde»

LUXEMBOURG - Une alimentation durable avec des ressources naturelles est-elle possible? C'est la question posée par le projet «2 000 m² pour notre alimentation», lundi soir.

Le 3 octobre 2018, la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a officiellement lancé le projet «2 000m² pour notre alimentation - promouvoir une culture agricole et alimentaire durable au Luxembourg». Une expérience menée par Weltacker Berlin sur une surface de 2 000 mètres carrés à la Haus von der Natur à Kockelscheuer, le projet démontre la possibilité que les gens soient nourris seulement sur cette zone limitée pendant plus d'un an. Lundi, Benedikt Härlin de Weltacker Berlin et Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement et des experts en agriculture (biologique), nutrition et science ont discuté de l'avancement du projet à l'hôtel Parc Bellevue.