Ecole d'Hôtellerie – «Avec ce métier, on peut faire le tour du monde»

École d'Hôtellerie : «Avec ce métier, on peut faire le tour du monde»

LUXEMBOURG - Le directeur de l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg et ses élèves sont les invités de la «Story» de «L'essentiel Radio» toute la semaine.

Michel Lanners dirige l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg, présente au pavillon luxembourgeois de l'Exposition universelle de Dubaï.

L’École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg est à l'honneur de la «Story» sur «L'essentiel Radio» cette semaine.

Épisode 5 - La séquence du 4 février

Un séjour qui a renforcé son envie de voyager grâce au métier de cuisinier. «C'est aussi ce que j'aime dans ce métier, on peut aller partout. Voyager, c'est mon objectif», lance-t-elle.

Anja fait partie des élèves de l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg qui ont eu la chance de travailler au Schengen Lounge, le restaurant du pavillon luxembourgeois à l'Exposition universelle de Dubaï, où l'école est présente.

Épisode 3 - La séquence du 2 février

Dans le troisième épisode de la «Story» consacré cette semaine à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg, Jean-Luc Bertrand reçoit le chef Alain Hostert, enseignant depuis quatorze ans, et ancien élève de l'établissement situé à Diekirch. «J'ai fait toute ma carrière ici», sourit le chef.

Ce dernier admet les difficultés du secteur pour recruter. «On a une certaine image négative du métier, beaucoup d'heures, travailler le soir, les week-ends, on oublie les points positifs. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre le métier, on peut voyager, faire plein de rencontres...», ajoute-t-il.

« Une musique relaxante, on a besoin de tranquillité»

Épisode 2 - La séquence du 1er février

En 2022, l’École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg a signé un accord de partenariat de cinq ans avec la Maison du Grand-Duc, qui va permettre à une cinquantaine d'élèves de participer à des dîners et des réceptions. «C'est une chance pour les étudiants de découvrir un environnement fermé et discret», explique Michel Lanners, directeur d'un établissement qui accueille environ 300 élèves, de toutes les nationalités.