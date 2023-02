«Koh-Lanta: Le Feu Sacré» : «Avec ces kilos en plus, j’étais trop lourde, à la traîne»

Célia a été championne de France de lutte, fait de la boxe, de la natation et de la course à pied.

L’assistante familiale est revenue sur cet échec pour Le Parisien. C’est peu dire qu’il lui reste en travers de la gorge. «Cette défaite, je ne la digérerai pas jusqu’à ma mort, je crois. Mes fils sont dans l’armée de terre et en plus, je me suis gaufrée sur le parcours du combattant. C’était vraiment la honte par rapport à eux», a-t-elle confié.