Football européen : Avec deux buts de Benzema, le Real assure

C'est la reprise pour le football allemand, avec la première journée de Bundesliga. En France, en Espagne et en Italie, les championnats continuent. Suivez les résultats ici.

Real Madrid's French forward Karim Benzema celebrates his second goal during the Spanish league football match between Girona FC and Real Madrid CF at the Montilivi stadium in Girona on August 26, 2018. / AFP PHOTO / Pau BARRENA CAPILLA AFP/pau Barrena Capilla

Lundi 27 août

Le Celta Vigo s'impose à Levante

La 2e journée vendredi. Getafe - Eibar 2 - 0. Leganés - Real Sociedad 2 - 2. samedi: Alavés - Betis 0 - 0. Atlético Madrid - Rayo Vallecano 1 - 0. Valladolid - FC Barcelone 0 - 1. Dimanche: Espanyol Barcelone - Valence 2-0. Gérone - Real Madrid 1-4. FC Séville - Villarreal 0-0. Lundi: Levante - Celta Vigo 1-2. Bilbao - Huesca.

Dimanche 26 août

Le Real bat Gérone grâce à deux buts de Benzema

Mené sur le terrain de Gérone après un beau but de Borja Garcia (17e), le Real Madrid a peiné défensivement. Mais Marco Asensio a obtenu deux penalties logiques, transformés par Sergio Ramos d'une panenka (39e) puis par Karim Benzema du plat du pied (52e), avant un contre parfait conclu par Gareth Bale (59e). Le Français a ensuite doublé la mise en pivot sur un service du Gallois (80e). Ce succès permet au Real de rejoindre en tête le FC Barcelone, avec six points.

Marseille et Rennes ont partagé au Vélodrome

Marseille, qui devait réagir après sa défaite embarassante chez le promu Nîmes, la semaine précédente, n'a pu faire mieux que match nul 2-2 contre Rennes, après avoir été mené 2-0, dimanche, lors de la 3e journée de Ligue 1. Rennes a mené 2-0 après un penalty causé par le champion du monde Adil Rami et transformé par Benjamin Bourigeaud (38e) et une boulette du gardien Yohann Pelé exploité par le Sénégalais Ismaila Sarr (45+1). L'OM est revenu grâce à l'Argentin Lucas Ocampos (54e) et un but contre son camp de Ramy Bensebaini (72e), sans parvenir à s'imposer.

La 3e journée: Vendredi: Lyon - Strasbourg 2-0. Samedi: PSG-Angers 3-1. Toulouse-Nîmes 1-0, Nice-Dijon 0-4, Amiens-Reims 4-1, Montpellier-St-Étienne 0-0, Nantes-Caen 1-1. Dimanche: Lille-Guingamp 3-0, Bordeaux-Monaco 2-1, Marseille-Rennes 2-2.

SPAL s'accroche en tête à Naples et à la Juventus

Défait lors de la première journée à Sassuolo (1-0), l'Inter Milan a dû se contenter du match nul à Giuseppe Meazza face au Torino (2-2). Malgré un avantage de deux buts à la pause grâce à Perisic (7e) et De Vrij (32e), les Milanais ont été rejoints à 2-2 après des buts de Belotti (55e) et Meite (68e). La Fiorentina s'est offert le carton de la soirée contre le Chievo Vérone (6-1) grâce notamment au doublé de Benassi (49e, 90e). Dans les autres résultats, le Genoa (2-1) et l'Udinese (1-0) se sont imposés à domicile respectivement contre Empoli et Sassuolo. Frosinone et Bologne se sont eux quittés sur un match nul et vierge (0-0). Au terme d'une fin de match tendue, Cagliari s'est fait rejoindre au score à la 99e minute par Sassuolo (2-2). Plus tôt dans la soirée, Parme s'est incliné pour son retour en Serie A face à Spal (0-1).

La 2e journée. Samedi - Juventus - Lazio Rome 2 - 0 Naples - AC Milan 3 - 2. Dimanche - SPAL - Parme 1 - 0 Udinese - Sampdoria Gênes 1 - 0 Inter Milan - Torino 2 - 2 Genoa - Empoli 2 - 1 Frosinone - Bologne 0 - 0 Fiorentina - Chievo Vérone 6 - 1 Cagliari - Sassuolo 2 - 2 Lundi - AS Rome - Atalanta Bergame.

L'Espanyol surprend Valence

Après avoir glané un point face à l'Atlético de Madrid (1-1) lors de la première journée, Valence est tombé sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-0). Après un premier acte sans but, l'Espanyol a fait la différence au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Esteban Granero (63e) sur un coup franc direct à l'entrée de la surface. Borja Iglesias (68e) a doublé la mise pour les locaux sur un service parfait de Leo Baptistao. Les entrées en jeu de Michy Batshuayi et Kevin Gameiro n'ont rien changé pour les Valenciens, dominés par une valeureuse équipe de l'Espanyol.

Dortmund écrase Leipzig

Mené à domicile après 30 secondes de jeu, le Borussia a brillamment réagi et affiché, sinon ses ambitions, au moins son bel état d'esprit. L'ancien Parisien Jean-Kevin Augustin avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs dès la première action du match. Mais Dortmund, avec une équipe en construction, n'a pas paniqué et a fait preuve de rigueur pour renverser totalement la vapeur en une mi-temps. Dahoud a égalisé d'une tête (21e) avant que Sabitzer ne dévie dans son propre but un coup franc de Reus (40e). Trois minutes plus tard, le Belge Axel Witsel inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs, d'une magnifique bicyclette dans la surface. Leipzig a ensuite été plus consistant en seconde période mais c'est Dortmund qui a enfoncé le clou dans le temps additionnel par Marco Reus (90e+1).

La 1re journée: Vendredi: Bayern-Hoffenheim 3-1 Samedi: Dusseldorf-Augsbourg 1-2, Fribourg-Francfort 0-2, Wolfsbourg-Schalke 04 2-1, Berlin-Nuremberg 1-0, Werder-Hanovre 1-1, M'Gladbach-Leverkusen 2-0. Dimanche: Mayence-Stuttgart 1-0, Dortmund-Leipzig 4-1.

Monaco enregistre sa première défaite

L'AS Monaco, submergé par Bordeaux, a été battu 2-1 pour la première fois de la saison à la suite d'un doublé du Guinéen François Kamano (48e s.p., 90e+2) et malgré un but de l'Italien Pietro Pellegri (63e), dimanche lors de la 3e journée du championnat de France. Les Monégasques, deuxièmes la saison dernière, se retrouvent en 9e position au classement avant le dernier match de la 3e journée. De son côté Bordeaux, toujours en quête d'un entraîneur qui pourrait être le champion du monde 1998, Thierry Henry, marque ses premiers points de la saison après deux défaites. Le Paris SG, tenant du titre, est en tête après sa 3e victoire en trois matches.

Chelsea a souffert à Newcastle

Chelsea a enchaîné avec un 3e succès consécutif en Premier League grâce à un succès laborieux à Newcastle (1-2). E. Hazard s'était chargé de mettre les Blues aux commandes de la partie sur penalty, à la 76e, avant de voir revenir les Magpies à égalité sept minutes plus tard grâce à Joselu. C'est un joueur de Newcaslte, DeAndre qui a permis aux Londoniens de l'emporter grâce à un but contre son camp à la 87e. Victorieux de Crystal Palace (2-1), Watford a également enregistré sa troisième victoire de rang.

La 3e journée: Samedi: Wolverhampton-City 1-1 Bournemouth-Everton 2-2, Southampton-Leicester 1-2, Huddersfield-Cardiff 0-0, Arsenal-West Ham 3-1, Liverpool-Brighton 1-0. Dimanche: Watford-Palace 2-1, Newcastle-Chelsea 1-2, Fulham-Burnley 4-2. Lundi: ManU-Tottenham (21h).

Lille intraitable à domicile

Lille, le club du Luxembourgeois Gerard Lopez, s'est imposé contre Guingamp (3-0) dimanche après-midi. Xeka (7e) et Bamba (10e, 74e) ont fait trembler les filets. Avec ce succès, le LOSC prend au moins provisoirement la troisième place au classement.

Stuttgart tombe à Mayence

Le VfB Stuttgart de Benjamin Pavard s'est incliné 1-0 dimanche, à Mayence, pour la première journée de Bundesliga, malgré un bon match du champion du monde français au poste d'arrière central. Pavard effectuait à cette occasion son retour sur le terrain après la Coupe du monde, puisqu'il avait été dispensé du premier tour de Coupe d'Allemagne, la semaine dernière. C'est Ujah qui a inscrit l'unique but de la rencontre (76e).

Anderlecht battu à Bruges

Le leader du championnat belge, Anderlecht, a été battu sur le terrain du Club de Bruges (2-1). Dennis et Vanaken ont inscrit les buts pour les locaux. Musona avait entre-temps égalisé pour les Mauves, qui reculent au deuxième rang au classement, derrière leur adversaire du soir.

Samedi 25 août

Le Barça s'impose sans briller

Un but d'Ousmane Dembélé a permis au FC Barcelone de se sortir du piège à Valladolid (1-0), samedi pour la 2e journée du championnat d'Espagne, avec un coup de pouce de l'assistance vidéo (VAR) qui a invalidé l'égalisation du promu dans le temps additionnel. Sur une pelouse indigne du plus haut niveau, le Barça s'est longtemps embourbé jusqu'à l'ouverture du score de Dembélé (56e) d'un tir croisé. Au classement, le Barça a pris les commandes avec six points, devant la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, 4 points.

Naples a tout retourné

Pour Naples, rien n'a été simple contre le Milan AC. Milan a mené 1-0 puis 2-0, grâce à deux beaux buts, signés Bonaventura (15e) puis Calabria après un long mouvement collectif (49e). Mais les Rossoneri, qui jouaient leur premier match de la saison après le report de leur match contre le Genoa, le week-end dernier, n'ont pas maintenu leur emprise et Naples est revenu, grâce au Polonais Zielinski, auteur d'un doublé (53e et 67e) avec notamment une belle volée du droit sur le but du 2-2. À la 80e minute, Mertens a marqué le but de la victoire napolitaine. Avec six points en deux matches et deux victoires en remontée contre de bonnes équipes (Lazio et Milan), Carlo Ancelotti a réussi son retour en Italie.

De son côté, la Juventus Turin gagne encore, face à la Lazio (2-0). Seul hic, sa superstar Cristiano Ronaldo n'a toujours pas marqué. Le Portugais a été dangereux, notamment sur un tir splendide, remarquablement sorti par Strakosha (71e). Mais il n'a pas marqué.

Le PSG porté par sa triplette magique

Le PSG a dominé Angers 3-1 grâce à des buts de ses trois stars offensives Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, alignés ensemble pour la première fois de la saison. Le club est plus que jamais leader de la L1 et toujours invaincu en match officiel cette saison.

Liverpool prend les commandes

Comme lors de la saison écoulée, Liverpool a pu compter sur son buteur Mohamed Salah et une défense impériale, qui n'a toujours pas encaissé de but après trois rencontres de Premier League. Les Reds ont dominé Brighton (1-0). Grâce à ce deuxième but de la saison de Salah, ils sont seuls leaders avec deux points d'avance sur Manchester City.

Pas de vainqueur dans le derby de Lisbonne

Le Benfica et le Sporting se sont séparés sur un score de parité (1-1). Nani a marqué pour les visiteurs, mais Joao Felix a égalisé en fin de match.

Arsenal prend enfin des points!

Enfin un succès pour Arsenal, après les défaites face à Manchester City et à Chelsea. Les Gunners ont battu West Ham 3-1, samedi à Londres. Les visiteurs avaient ouvert le score par Arnautovic à la 25. Monreal a égalisé à la demi-heure de jeu. Il a fallu un but contre son camp de Diop pour permettre à Arsenal de prendre l'avantage avant que Welbeck, à la 90e+2, ne valide le succès. Dans les trois autres matchs, Huddersfield et Cardiff ont fait 0-0. De son côté, Leicester s'est imposé sur le gong à Southampton, 1-2 (Bertrand, 52e pour Southampton et Gray, 56e et Maguire, 90e+2 pour Leicester). Du spectacle aussi entre Bournemouth et Everton, qui ont fait 2-2. Everton menait 0-2 grâce à des buts de Walcott (56e) et Keane (66e). Bournemouth est revenu grâce à King (74e) et Aké (80e).

Francfort s'impose, Schalke chute

La première journée de Bundesliga continue, avec une volée de matchs qui viennent de se terminer. Francfort, victorieux 0-2 à Fribourg, buts de Müller (10e) et Haller (82e), prend la 2e place du classement derrière le Bayern. Augsbourg s'impose à Dusseldorf avec des buts de Hinteregger (57e) et Hahn (77e) contre une réalisation de Raman (39e). Vice-champion la saison dernière, Schalke commence par une défaite 2-1 à la dernière seconde à Wolfsbourg. Brooks avait ouvert le score à la 33e pour les locaux, avant l'égalisation de Bentaleb pour Schalke. Ginczek a donné la victoire aux siens à la 90e+4. Berlin a aussi raflé trois points, en dominant Nuremberg 1-0, but d'Ibisevic à la 27e. Enfin Brême et Hanovre ont fait match nul 1-1, but de Weybandt (77e) pour Hanovre et de Gebre Selassie (85e) pour Brême.





Manchester City tenu en échec à Wolverhampton

Déjà des points de perdus pour le champion d'Angleterre en titre. Manchester City a été tenu en échec 1-1 à Wolverhampton, samedi. Les Wolves ont ouvert le score par leur défenseur français Willy Boly (57e). Son compatriote Aymeric Laporte égalisait pour City à la 68e. Coup d'arrêt pour les Citizens qui restaient sur deux succès en deux matchs, à Arsenal (0-2) et face à Huddersfield (6-1).





Vendredi 24 août

Le Bayern ouvre sur un succès

À tout seigneur, tout honneur. Le sextuple champion d'Allemagne en titre a ouvert à domicile la Bundesliga version 2018-2019. Et le Bayern s'est imposé 3-1 face à Hoffenheim pour l'occasion. Thomas Muller a ouvert le score à la 23e pour les Bavarois. Hoffenheim a égalisé par Szalai à la 58e, mais Munich faisait la différence en fin de match par Lewandowski (80e s.p.) et Robben (90e+1).

La suite de la 1e journée: Dusseldorf-Augsbourg, Fribourg-Francfort, Wolfsbourg-Schalke 04, Berlin-Nuremberg, Werder-Hanovre (15h30), M'Gladbach-Leverkusen (18h30). Dimanche: Mayence-Stuttgart (15h30), Dortmund-Leipzig (18h).

Lyon renoue avec la victoire

L'Olympique lyonnais a battu Strasbourg 2-0 en ouverture de la 3e journée du championnat de France. Martin Terrier, récent transfuge du club alsacien, a ouvert le score pour l'OL à la 42e. Bertrand Traoré a doublé la mise à la 64e. Ce succès permet à Lyon de revenir à égalité de points avec les leader Paris, Nîmes, Dijon et Reims, mais avec un match joué en puls. Strasbourg est 9e avec 4 points.

Metz reçu cinq sur cinq

Cinq matchs, cinq victoires. Le FC Metz ne pouvait pas rêver meilleur départ pour cette saison à l'étage inférieur. Le club lorrain l'a emporté 0-1 à Troyes, grâce à un but de Victorien Angban à la 40e. Les Lorrains sont en tête du classement.

Getafe victorieux

Getafe l'a emporté 2-0 face à Eibar lors de la 2e journée du championnat d'Espagne grâce à des buts de Rodriguez (18e) et Molina (90e+1). Dans l'autre match de vendredi soir, Leganés et la Real Sociedad ont fait 2-2. La Real menait pourtant 0-2 à la pause avec des buts de Zurutuza (11e) et Illarramendi (17e) mais un doublé de El-zhar (54e, 90e) a permis à Leganés d'arracher un point.