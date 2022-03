NBA - Plays-offs : Avec Ibaka, Oklahoma City retrouve de l'éclat

Revigoré par le retour de blessure de Serge Ibaka, Oklahoma City s'est complétement relancé dans la finale de conférence Ouest face à San Antonio en dominant le match N.3 106 à 97, dimanche.

Avant le match N.4 mardi, toujours devant son public, le Thunder est mené deux victoires à une par les Spurs qui ont enregistré leur huitième défaite de suite dans cette salle qui ne leur réussit décidément pas. Le public de la Chesapeake Enregy Arena ne s'y est pas trompé: en fin du 4e quart-temps, quand Ibaka a regagné le banc, les supporteurs du Thunder lui ont réservé une bruyante standing ovation.

L'intérieur espagnol d'origine congolaise a réalisé deux miracles: alors qu'il était donné indisponible jusque la fin des play-offs, Ibaka, touché derrière le genou en fin du 2e tour des play-offs, s'est rétabli beaucoup plus vite que prévu et il a transformé par son retour le Thunder, surclassé lors des deux premiers matches par les Spurs. «Il était partout, en défense, en attaque», a admiré Gregg Popovich, l'entraîneur de San Antonio. Avec la taille et la puissance d'Ibaka, le Thunder a fait la loi aux rebonds (52 à 36). Ibaka a également réussi quatre contres et inscrit 15 points, dont 10 en première période qui ont eu pour effet d'électriser les supporteurs d'OKC.

9 pts pour Parker

Kevin Durant, meilleur marqueur et joueur de la saison, a de son côté apporté 25 points et Russell Westbrook, pourtant muet jusqu'à la moitié du 2e quart-temps, en a ajouté 26. Les Spurs, eux, n'étaient pas dans un grand soir à l'image de leur meneur de jeu français Tony Parker qui n'a marqué que neuf points (4 sur 13 au tir) et qui a perdu quatre ballons. Or quand Parker, impeccable depuis le début du 2e tour des play-offs, a un jour sans, San Antonio, meilleure équipe de la saison régulière (62 victoires, 20 défaites) n'est plus aussi dominateur. «OKC a bien joué, mais on leur a facilité la tâche en perdant trop de ballons, moi le premier, et on n'a manqué d'énergie», a reconnu Parker.

Tim Duncan a tenté d'enrayer le sursaut du Thunder avec 16 pts et 8 rebonds, bien épaulé par Manu Ginobili avec ses 23 pts, mais la défense des Spurs a failli. «En première période, on a été mauvais en défense, comme on ne l'avait plus été depuis longtemps. C'est un miracle d'avoir regagné les vestiaires avec seulement quatre points de retard (57-53, NDLR)», a regretté Popovich. Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale pour le titre NBA au vainqueur de la finale de conférence Est qui oppose le double tenant du titre Miami à Indiana. Le Heat mène par deux victoires à une, avant le match N.4 dans sa salle lundi.

(L'essentiel/AFP)