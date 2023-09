Avec l'index, les allocations familiales quasiment à 300 euros par enfant

Vous le savez et vous le constaterez sur votre fiche de paye à la fin du mois, une nouvelle tranche indiciaire, la quatrième en moins d'un an et demi, est entrée en vigueur au 1er septembre, faisant augmenter de 2,5% différents paramètres sociaux. Ainsi, les allocations familiales atteignent quasiment les 300 euros par enfant et par mois, à 299,86 euros, dans le système en vigueur depuis 2016, contre 292,54 euros le mois dernier. Les familles qui dépendent encore de l'ancien système auront droit au même montant pour le premier enfant, puis la somme par enfant augmente pour grimper jusqu'à 432,36 euros par enfants et par mois pour les familles avec cinq rejetons.

L'allocation de rentrée scolaire augmente aussi, à 115 euros par enfant de 6 à 11 ans et 235 euros par ado de 12 ans et plus. L'allocation de naissance passe elle à 580,03 euros pour chacune des trois tranches. Le revenu de remplacement pendant le congé parental se situe entre 2 570,93 et 4 284,88 euros.

Un salaire minimum à 2 570 euros

Pour les plus démunis, le Revis franchit la barre des 900 euros, à 901,94 euros par adulte, plus 280,03 euros par enfant. Les ménages monoparentaux ont droit à une majoration de 82,74 euros par enfant. L'allocation de vie chère s'établit à 1 652 euros pour une personne seule et grimpe jusqu'à 3 304 euros pour un foyer de cinq personnes et plus.

Le nouvel index fait aussi grimper le salaire social minimum, qui avait franchi la barre des 2 500 euros cette année. Il s'établit désormais à 2 570,93 euros bruts par mois, contre 2 570,93 avant l'index. Les travailleurs au salaire minimum qualifié seront eux désormais payés 3 085,11 euros bruts mensuels au lieu de 3 009,88 euros.