Inde : Avec la guerre en Ukraine, la «Ville du diamant» perd de son éclat

Les sanctions occidentales, suite à l’invasion de l’Ukraine, contre la Russie, plus grand fournisseur de pierres brutes pour l’Inde, ont des répercussions sur la ville de Surate.

Selon les syndicats locaux, entre 30 000 et 50 000 ouvriers du diamant à Sourate ont perdu leur emploi. AFP

Les répercussions de la guerre en Ukraine se font sentir jusque dans ce coin d’une usine indienne où Yogesh Zanzamera, un des deux millions de polisseurs indiens de diamants, étend sa couche sur le sol. C’est dans cet atelier de Surate, dans l’État de Gujarat, que travaille et vit M. Zanzamera, partageant les toilettes avec une trentaine d’autres et risquant, avec cet air corrompu, des infections aux poumons, une baisse de la vue et d’autres maladies. Une nouvelle inquiétude est venue s’ajouter: les sanctions occidentales, suite à l’invasion de l’Ukraine, contre la Russie, plus grand fournisseur de pierres brutes pour l’Inde et allié stratégique de longue date. «Il n’y a pas assez de diamants et donc pas assez de travail», explique à l’AFP M. Zanzamera, 44 ans, dans cet atelier où il travaille depuis qu’il a quitté l’école à 13 ans.

«La guerre devrait s’arrêter. La vie de tout le monde dépend de la fin de la guerre». Assis par terre, préparant son dîner, l’ouvrier explique que son salaire mensuel de 20 000 roupies (240 euros) a déjà perdu 20 à 30%. Pourtant, il fait partie des chanceux. Selon les syndicats locaux, entre 30 000 et 50 000 ouvriers du diamant à Sourate ont perdu leur emploi. Port à l’embouchure du fleuve Tapti, à l’ouest du pays, Sourate s’est taillée une réputation de «Ville indienne du diamant» dans les années 1960 et 70.

La production s’est effondrée de 90%

Près de 90% des diamants vendus dans le monde sont taillés et polis dans cette ville industrielle ou dans l’État du Gujarat. Dans le marché bondé de Mahidharpura, les vendeurs transportent ces pierres précieuses dans des emballages en papier et en écoulent pour des millions de dollars chaque jour. «S’il ne passe pas par Sourate, un diamant n’est pas un diamant», sourit Chirag Patel, PDG de Chirag Gems. Les mineurs russes comme Alrosa fournissaient traditionnellement plus d’un tiers des diamants bruts de l’Inde, mais cet approvisionnement a pratiquement cessé en raison des sanctions occidentales.

Pour Chirag Gems, la Russie était même plus importante puisqu’elle comptait pour la moitié des 900 pierres brutes traitées chaque jour par l’entreprise et revendues de 150 à 150 000 dollars. Équipée de machines de pointe pour la découpe au laser, son usine est plus performante que la plupart des autres, avec des systèmes de climatisation et d’échappement qui protègent les travailleurs contre l’inhalation de poussière de diamant dangereuse. Mais avec les sanctions contre la Russie, la production s’est effondrée de 90%. «Nous ne recevons pas les produits de Russie car le système de paiement (SWIFT) est bloqué à cause de la guerre», soupire M. Patel, 32 ans, expliquant qu’il essaie de combler ce manque par des sources sud-africaines ou ghanéennes.