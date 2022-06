Initiative écologique: Avec l’app Lidl Plus, le ticket papier amené à disparaître

Elle invite le consommateur à désactiver automatiquement la réception de tickets de caisse en papier, et d’opter pour un reçu uniquement digital. Il suffit, au moment de scanner le QR Code en caisse de cocher ce souhait, et l’émission de ticket physique sera ensuite terminée.

«Chaque semaine, nous émettons plus de 20 000 tickets de caisse digitaux à nos clients luxembourgeois grâce à Lidl Plus. Cela représente d’ores et déjà un quart du nombre total de tickets de caisse», selon Julien Wathieu, porte-parole de Lidl Belgique et Luxembourg. Ce dernier met en avant l’initiative écologique de l’enseigne pour «recruter» de nouveaux usagers de l’app soucieux de l’environnement, et le côté pratique pour les clients.