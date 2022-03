Covid-19 au Luxembourg : Avec le vaccin, à quand un retour à la normale?

LUXEMBOURG - Paulette Lenert, la ministre de la Santé, indique qu'il faudra attendre que «60 à 70%» des résidents soient vaccinés, pour retrouver la vie d'avant.

La ministre LSAP de la Santé explique ainsi qu'il faudra «idéalement» attendre une «immunité collective» naturelle, c'est-à-dire que 60 à 70% des résidents soient vaccinés, pour connaître un retour à la normale. «Dans ce cas, le virus ne peut plus circuler dans la population, car les chances sont très élevées qu'il ne trouve pas une autre personne sensible à l'infection», précise-t-elle. Tout en apportant une nuance: «Des pourcentages plus faibles de personnes vaccinées auront un effet positif, car ils réduiront la circulation du virus, et donc les nouvelles infections», note la ministre.

Interrogée par ailleurs sur les catégories de personnes qui seront vaccinées en priorité, Paulette Lenert explique que ce seront les personnes vulnérables et le personnel soignant, comme le recommandent l'OMS et le Centre européen et prévention et de contrôle des maladies. En revanche, elle note qu'il est encore trop tôt pour dire quand seront disponibles les 420 000 doses annoncées, quelles seront les modalités de distribution du vaccin et si les résidents devront payer pour se faire vacciner.