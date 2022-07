Mobilité au Luxembourg: Avec les bus de substitution, «il faut serrer les dents»

Les trains entre Luxembourg et Bettembourg sont à l'arrêt depuis samedi et jusqu'au 7 août, en raison de travaux.

Au contraire, Joao semble détendu: «C’est plutôt bien expliqué. Ce matin, je me suis levé 20 minutes plus tôt que d’habitude pour partir d’Esch, mais je ne me plains pas». Baptiste, venu d’Hagondange, en France, a eu besoin «d’un quart d’heure de plus». Il trouve le système de bus de substitution bien organisé, mais la période de travaux, jusqu’au 7 août, «risque de sembler longue. Il faut serrer les dents. Je prendrai quelques congés et je ferai du télétravail», glisse le jeune homme.