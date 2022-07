Soldes au Luxembourg: «Avec les dernières promos, c'est certain, tout va partir»

«Les soldes n’ont pas forcément mieux marché que l’année dernière, mais on est satisfaits. En général, les clients sont fidèles et ils viennent rapidement profiter des offres, mais même en dernière minute, il y a toujours de coups à faire. Les derniers moments sont toujours exceptionnels», complète-t-elle. «Il faut juste trouver sa taille et chercher un peu plus longtemps. Il y a encore du choix. Même quand il a fait très chaud, on a eu du monde, car le centre commercial où l'on se trouve est climatisé».

«Les gens continuent à venir»

«Ces soldes estivaux se sont plutôt bien passés, car on a eu une bonne fréquentation», ajoute la responsable d’un magasin de sport au sud du pays. «On va terminer les soldes avec une braderie et cela va nous permettre de liquider nos anciennes collections. On a un peu plus de stock que d’habitude, mais avec les dernières promotions, c’est sûr et certain, ça va partir. Des chemises à -60 %, des chaussures de course à pied à 80 euros au lieu de 130, des maillots de bain à -50 % devraient séduire.