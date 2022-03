Interview de Garou : «Avec Lorie, on vit un amour sans bague»

Pour la sortie de son nouvel album, Garou évoque sa romance avec Lorie.

Garou : Ce n’est pas d’actualité. On vit bien l’amour sans la bague! Pour moi, le mariage n’est pas nécessaire. Et puis les journaux nous ont déjà mariés, divorcés, alors que nous n’y étions pour rien. Lorie et moi, nous en sommes au stade de la rigolade quand on entend ces rumeurs.

Oui, c’est dur. J’ai la chance qu’elle adore venir au Québec. Pour ma fille Emelie, âgée de 8 ans, ce n’est pas simple non plus. Quand elle me voit rentrer, elle crie: «Papa, enfin!» et ça me fait fondre le cœur.