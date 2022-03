Paris : «Avec ma femme on fait chambre à part»

Le chanteur français Dany Brillant fête ses vingt ans de carrière. Pourtant il est victime d'insomnies à répétitions.

Le chanteur français ne pensait pas durer. Bien que son style ne fasse pas l’unanimité, il est persuadé d’avoir une longueur d’avance en musique: «Qui décide ce qu’on doit écouter? Les marchands. Je me fiche de tout ça, moi. Il n’y a que les savonnettes qui sont aimées de tout le monde», a-t-il déclaré à Voici.

À trop écouter les rumeurs, Dany Brillant a quand même du mal à trouver le sommeil: «Je ne dors pas beaucoup. Dormir, c’est du temps perdu, alors je rêve debout. D’ailleurs, avec ma femme, on a trouvé un super système pour que je ne la réveille plus: on fait chambre à part. Comme ça, je peux écouter la radio, lire».