Twitter : Avec Musk, «n’importe qui pourra devenir un source légitime d’information»

Critiqué de toutes parts après une première semaine intense à la tête de Twitter, Elon Musk a défendu bec et ongles ses projets phares ce week-end, dont le lancement prochain d’un abonnement payant pour les utilisateurs désirant la fameuse marque bleue d’authentification. «La vérification étendue à tous va démocratiser le journalisme et donner plus de pouvoir au peuple», a-t-il tweeté dimanche. Le multimilliardaire peine à rassurer les associations, les annonceurs et même les Nations Unies, qui craignent un déferlement de discours de haine et de désinformation sur le réseau, surtout après qu’il a licencié la moitié des employés du groupe vendredi.