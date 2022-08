Météo au Luxembourg: Avec près de 13C de moins, Il va faire (un peu) plus frais

36°C et alerte orange ce jeudi, avant de voir le mercure chuter à moins de 25°C vendredi. Voilà le programme dans le ciel luxembourgeois pour les prochaines heures. Une chute brutale du mercure, de plus de dix degrés en moins d'une journée, due à un «front froid» en approche dès jeudi soir sur le pays. Fini le pic de chaleur pour un petit temps, place à des averses de pluie et aux orages qui animeront la journée de vendredi, avec néanmoins quelques apparitions du soleil.

Il ne fera pas plus de 17 à 19°C le matin et entre 23 et 25°C l'après-midi pour être précis, selon les éléments communiqués par MeteoLux. Bien plus respirable donc. Idem samedi, avec même 12°C attendus dans la matinée. Les prévisions de MeteoLux indiquent ensuite une hausse progressive des températures, qui remonteront à 30°C lundi.